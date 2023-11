Liina Steinberg ⟩ Riigikogu liikmele õpetaja palk!

Mis te arvate, kuidas ma osalise tööajaga inglise keele õpetajana kasutasin streigipäeva hommiku vaba aega? Parandasin õpilaste kirjalikke töid! Ehk kui näpuga seadustes järge vedada, siis hakkasin praegu mõtlema, kas see ikka kvalifitseerub nüüd streigiks või mitte. Vaatasin ja kuulasin kahjuks ka päevauudiseid ning sain teada, et peaminister soovitab õpetajatel – üleoleval toonil – automaksu reklaamida, et palgatõusuks vajalik raha kokku saada!