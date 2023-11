Üle maailma veerevad rohked demonstratsioonid reageerimaks viimastele sündmustele Lähis-Idas, pingeid on kruvinud Iisraeli-Hamasi sõda. Rohkem on palestiinlaste toetamist, vähem poolehoidu Iisraelile.

Üks asi on olla palestiinlaste poolt või nõuda inimõiguste ja sõjaseaduste järgimist ka neilt, kes peavad sõda nende vastu, kes neid õigusi ja seadusi ei järgi (see on lausa meie kohus), teine on juudivaenulik hoiak. Kust läheb nende kahe suhtumise piir ning kui palju leidub neil ühist halli ala, seda on mõnikord raske määrata. Kes siis ikka näeb inimese hinge, ei tea, kas inimene isegi?