AK ⟩ Kuidas taastada Poolas õigusriik?

Muidugi on sellega ühendatud ka palju muud: näiteks polariseerunud prokuratuuri ebakindel koht ja politiseeritud roll Poola õigussüsteemis, riigi hallatavate ning kontrollitavate ettevõtete kasv, nendepoolne turu valitsemine ja takistamatu monopol, sellest tulenevalt ka konkurentsiameti sõltumatuse vähenemine ning muidugi meediavabaduse jõhker piiramine.

Kriitikud on Õiguse ja Õigluse partei režiimile süüks pannud ka tagajärjed, mis on seotud samasooliste paaride metoodilise kiusamisega, raseduse ebaseaduslike katkestamiste komplikatsioonidega, mida on põhjustanud riiklik abordikeelu poliitika, Poola-Valgevene piiril elu kaotanud põgenikega, brutaalse piinamisega vanglates ja politsei vägivallaga, ametnikkonna demoraliseerimise ja võimu kuritarvitamisega.