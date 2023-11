AVALIK KIRI ⟩ Metsküla lapsevanemad: miks me ei veritse piisavalt viisakalt?

Aga ometi on tõde olemas. Ja valus tõde on see, et meie usk oma riigi toimimisse on kadumas. Meie lapsed käivad koolis, mis korraga on ja ei ole olemas. Iga päev lähevad nad kooli ja iga päev õpetavad neid seal õpetajad. Iga päev saadame nad sinna ja õhtul võtame kodudes vastu. See kool on olemas. Seal õpivad meie lapsed. Õnnelikud lapsed. Ja samal ajal kogeme igapäevaselt kuidas riik – kohaliku omavalitsuse näol – püüab korraga meid maamunalt kaotada ja samas selle kaotamise tagajärgedega mitte tegeleda.

Eesti vabariigi põhiseadus § 15 ütleb: „Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse.“ Sel ajal, kui me teostame oma põhiseaduslikku õigust otsida kohtust vastust, toimub kohaliku omavalitsuse poolt süsteemne kiusamine, mille käigus saadetakse vanematele ähvarduskirju; väidetakse, et meie lapsed ei täida koolikohustust; võetakse kiirkorras vastu kohaliku tasandi määrusi, mis võimaldavad omavalitsusel sunniviisiliselt lastele koole määrata; jäetakse tasumata HEV õpilaste tugiisikute tasud; kaubeldakse meie laste eludega nende pearahade vallale saamise nimel; ähvardatakse teisi naabervaldu, et meie laste pearahad teiste valdade eelarvetesse ei läheks ning tehakse kõik mis võimalik, et muuta normaalne elu meie jaoks võimatuks.