MAREK STRANDBERG ⟩ Eestil on elektriühendusi talumatult vähe

Olgu tegu siis vaba elektrituru ja ühenduskaablite ning gaasitorudega teistesse riikidesse, aga ka tuule- ja päikeseparkidega: kõik arutelud lõppevad sellega, et pruuni kulla kaevajad-põletajad tulevad oma vana etendusega lavale. See on hullem kui patiseis – näib, nagu oleks tavatule 2x2-ruuduga malelauale pandud kaks ratsut. Käia pole kuhugi. Elektrikaablidki on veetud selgelt Eesti elanike huve kahjustavalt: lõuna poole ja seda vaid läbi 1000 MW ühenduse, mis Soome viidud. Selge, et neil juhtudel pumpavad energianäljas Läti ja Leedu hinda pakkudes endale vajaliku voolu puuduse korral läbi Eesti Soomest ja sedavõrd tõuseb elektri hind ka siin.