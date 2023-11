ANALÜÜS ⟩ Ukraina kahe suurima vaenlase ühendatud jõud on purustav

Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas on korruptsiooniga võitlemine raskendatud, kuid Moskva on oma aastatepikkuses õõnestustegevuses korruptsiooni kõrget taset kasutanud. SBU Press Service photo via AP

Ukraina rahval ja Kiievil on kaks suurimat vaenlast – Venemaa ja korruptsioon. Need on teineteise teenistuses ning toetavad teineteist tahtlikult ja tahtmatult. Ukraina toetamisel ei tohi teha viga, et leppida nende kompromissitu võitlusega ainult ühega neist – kirjutab Postimehe ja sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.