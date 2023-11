Hanno Püttsepp ⟩ Tervishoiu vaeslapse rolli jätmine mõjutab meid kõiki

Eesti inimeste tervisest rääkivad numbrid ja statistika ei maali meile just eriti kirgast tulevikku – oodatav eluiga ja tervena elatud aastate arv on võrreldes teiste Euroopa riikidega madalamad, uued ravimid ei jõua inimesteni piisavalt kiiresti ning riik ei ole aastaid muude prioriteetsete valdkondade kõrval panustanud tervishoidu vajalikus mahus.

2027. aastal vajab Eesti juba 252 miljonit eurot lisaks, et tervishoiu kättesaadavus püsiks tänasel tasemel. Nii eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid arvavad, et on viimane aeg muudatusteks. Leian, et siinjuures on tarvilik avada ka hädavajalik ühiskondlik diskussioon selle üle, kuidas ja kuhu me riigieelarves ja selle sees kultuuris, hariduses ja tervishoius raha suuname.