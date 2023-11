MAARJA PILD ⟩ Facebook saab jälle jõukamaks – sel korral meie andmete arvelt

Paljud meist on saanud Facebookis teate, kus kasutajale antakse valik, kas ta soovib jätkata Facebooki tasuta kasutamist või teha endale tasuline kasutaja hinnaga 12,99 eurot kuus. Ostes Facebooki ja Instagrami tasulise kasutusõiguse koos on tasuks 20,99 eurot kuus. Mis on aga portaalide tasuta kasutamise hind? Selleks on oleme meie ise. Täpsemalt meid puudutavad andmed, mida Facebooki ja Instagrami teenuseid kasutades maha jätame: näiteks meeldimised, kommentaarid, fotod. Just neid andmeid hakkab siis Facebook justkui meie lahkel loal kasutama personaliseeritud reklaami pakkumiseks. Kuigi isikuandmed on Facebookile väga väärtuslikud ning nende abil teenib ettevõte suurt raha, siis oma andmete kasutamise keelamiseks tuleb hoopis meil peale maksta.