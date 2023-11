Jaanus Kriisk ⟩ Valede sõnumite ja topeltstandardite põlistamise aasta!

See on aasta, kus enam pole oluline, mida öeldi või tehti, aga tähtsaks on saamas, kes seda ütles või tegi. On kinnistumas ja saamas lausa igapäeva tarbeesemeks topeltmoraal. Ja seda mitte ainult mõne inimese personaalkasutuses, vaid ametkondlikult nii meedia kui ka riigivalitsemise tasandil. Teatus mõttes on kurb-huvitav jälgida, kuidas lausa reaalajas kirjutatakse ning hinnatakse ümber lähiajalugu.