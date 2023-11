RAINER SAKS ⟩ Mitte kõik ELi liikmesriigid ei ole vaimustatud konkurentsist Ukrainaga ühisel turul

Euroopa Komisjon andis eile ametlikult teada, et Ukraina ja Moldova soovitatakse kutsuda ELi liitumisläbirääkimistele. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen märkis, et Ukraina on täitnud üle 90 protsendi Komisjoni soovitustest, mis on vägagi ühemõtteline hinnang Ukraina progressile. Komisjon annab ka selgelt teada, et nad on edaspidist progressi hinnates väga tundlikud edasimineku suhtes korruptsioonivastase tegevuse valdkonnas. Kindlasti on korruptsioon ja õiguskaitsesüsteemi toimimine kõige suurem väljakutse Ukraina jaoks.