Henri Zeigo ⟩ Impressioonid loovad silla mineviku ja tuleviku vahel

Kunstnik Paul Gauguin on maalinud teose, millel on omapärane pealkiri «Kust me tuleme? Kes me oleme? Kuhu me läheme?». Neid küsimusi võime endalt küsida sõltumata ajastust. Ka praegusel ajal, kui tehisintellekti arendamine on seadnud inimkonnale uue väljakutse, tekib tahtmine vaadata endasse ja mõelda, mis teeb inimeseks olemise eriliseks ja kordumatuks.