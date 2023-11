AK KIRJANDUSKOOL ⟩ Tulevase klassiku avang

Ajakirja Looming 1982. aasta viimases numbris debüteerib senine kirjanduskriitik ja neli sügavmõttelist luulekogu avaldanud Ene Mihkelson (1944–2017) romaaniga «Matsi põhi». Lühiromaaniks tituleeritud teos pälvib 1983. aasta kevadel Loomingu proosapreemia ning ilmub sügisel kaante vahel koos teise lühiromaaniga «Kuju keset väljakut». Vastukaja viitab üheselt, et eesti kirjandusväljale on astunud suveräänse käekirjaga autor, mis juba iseenesest on eeldus hõivata parnassil kõigutamatu positsioon.