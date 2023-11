MAARJA VAINO ⟩ Vastulause Mati Undi muuseumi teemal

Tallinna linnale tegi ettepaneku osta muuseumile ruumid Tallinna Kirjanduskeskus 2021. aastal. Selleks ajaks oli aadressil Koidula 17 tegutsenud pisut üle aasta Mati Undi ajutine muuseum. Oli selge, et ajutist muuseumit arendada ning Unti ja teisi 1960.–1970. aastate autoreid (Paul-Eerik Rummo, Viivi Luik, Artur Alliksaar, Hando Runnel jt) esitleda ning uurida on rendiruumides ülimalt keeruline.

Rentijal ei ole õigust ruume omatahtsi kasutada, teha suuremaid ümberkorraldusi näitusteks. Et aga Mati Unt ning tema ajastu väärivad muuseumit – see tähendab vastavate materjalide kogumist, uurimist, säilitamist, vahendamist ja populariseerimist –, suutsime Tallinna linnavalitsust ning volikogu veenda, et edasiseks arenguks oleks vaja ruumid ära osta.