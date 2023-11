MARTIN TIKK ⟩ Narvakate vaade uustulijatele on teistsugune, kui tegelikult arvame

Narva on nüüdseks pikalt olnud linn, kuhu sünnitakse, kus elatakse ja kust lahkutakse, iga päev keskmiselt kolm inimest. Pikalt oli veendumus, et siia pole lihtsalt mõtet tulla. Siiski on ajad muutumas – kui varem peeti igat tulijat veidi imelikuks ning tehti suuri silmi, siis viimastel aastatel on see saanud tavapäraseks.

Filmirežissöör Jelena Pazilina arvab, et oleme kõik nende stereotüüpide ohvrid, mis on kujunenud Narvast meedias viimase 30 aasta jooksul. Narvalasi solvab see igavene nii-öelda «kuritegeliku linna staatus». Viimastel aastatel on see suhtumine kindlasti muutunud, sest ka eestlased on hakanud julgelt Narvat avastama: «Ma arvan, et muutus on toimunud ka tänu kindlate inimeste isiklikule panusele, kes tahtsid ja julgesid rääkida oma positiivsest kogemusest Narva linna inimestega suhtlemises ja siin oma asju tehes.»