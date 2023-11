Õpetajate palga maksmine on riigi funktsioon ja riigis on võimul just Reformierakond. Selle asemel, et täita riigi tasandil oma kohustusi ja valijatele antud lubadusi, nõuavad nad seda kõhklemata kohalikult omavalitsuselt, kirjutab riigikogu liige Vadim Belobrovtsev (Keskerakond).