Vasakliberaalide Iisraeli-vastast kirja , seal kasutatud Hamasi propagandat ning kriitikat selle kohta on aktiivsem kodanik juba lugenud. Oleks võinud ju eeldada, et vasakaktivistid tutvuvad konflikti ajalooga, enne kui hakkavad terrorismi toetavaid sõnumeid avalikult välja käima, aga läks nagu alati .

Terrorismi pehme toetamine on jätnud aga varju juhtumi teise banaalse külje. Nimelt Feministeeriumi liikmed seismas kultuuriruumi eest, kus naiste tapmine perekonna au rikkumise eest on aktsepteeritud. Või SALKi liikmed seismas kultuuriruumi eest, kus seksuaalvähemused on kriminaliseeritud. Mida tähendab selline sotsiaalsuitsiidne käitumine Eesti sisepoliitikale? Eesti ajaloos on sellele vihjeid.