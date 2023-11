JUHTKIRI ⟩ Eesti 200 allakäik

Inimestel on tihtipeale ootus, et poliitikasse tuleks uus jõud. Sellega kaasneb lootus, et nüüd midagi muutub. Tuleb keegi, kes teeb asju paremini kui need, kes on juba aastaid poliitikas tegevad ning on oma tugevad ja nõrgad küljed ammu kõigile ette näidanud. Keegi, kes oskab asju vaadata kõrvalseisja pilguga, mitte teha kõike samamoodi, nagu seda on alati tehtud. Mis siis, et varasemad uue poliitika lubajad on tavaliselt mitte kuigi palju hiljem areenilt kuulsusetult kadunud või sulandunud teiste, juba kogenud poliitikute massi.