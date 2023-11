AGO SAMOSON ⟩ Kuluhüvitis on kommunismi kool

Need, kel õnnestus sündida juba nõukogude ajal, mäletavad hästi leninlikku loosungit «Ametiühingud on kommunismi kool». Põhimõtteliselt pidid ametiühingud realiseerima kõikelubava põhimõtte «igaühelt võimete järgi, igaühele vajaduste kohaselt». Peale ohtrat diiselbensiini kokteili tarbimist on seda kommunistlikku suhtumist oma kuluhüvitiste kasutamisse meedias kirjeldanud mitmed riigikogu liikmed, ikka vaimus, et just kuluhüvitised võimaldavad neil avada oma tõelise potentsiaali ja teenida ühiskonda. Aga analoogia läheb detailides kaugemale.