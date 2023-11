LEO SIEMANN ⟩ Mõtlevate robotite tulek on võrreldav spionaaži või immigratsiooniga

Elame suurte muutuste ajal. Alanud on tehisaru- ehk AI-revolutsioon. Selle edenedes saavad praegune maailmakord ja inimesed kõvasti kannatada ning tulevik paistab tume, kui me kohe midagi ette ei võta. Selleks tuleb inimesi ja nende õigusi kaitsta. Muidu sõidavad tehnogigandid oma AI-robotitega meist lihtsalt üle. Kui aga suudame džinni pudelis hoida, siis on jälle lootust, et asjad lähevad maailmas paremaks.