NATO peasekretär Jens Stoltenberg ning Suurbritannia uus kaitseminister Grant Shapps külastasid Kiievit, kus kohtusid Ukraina presidendi ja tema lähikonnaga. Nii Stoltenberg kui Shapps toonitasid Kiievis, et Ukraina sõjas on tähtis roll Ukraina pinnal toodetud relvastusel ja sõjatehnikal.

Ukraina relvatööstuse laiendamist peavad Ukraina lääneliitlased hädatarvilikuks sõjas kannatanud Ukraina majanduse arengule. See oleks potentsiaalne perspektiiv lääne relvatootjate investeeringuteks Ukraina vastavatesse ettevõtetesse, kuigi need investeeringud oleks seotud riskiga. Riik kannatab siiani Venemaa massiivsete pommirünnakute all.