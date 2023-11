Anastasiya Tido ⟩ Rahvusvahelised struktuurid tapavad inimesi. Otseses mõttes

Eelmisel neljapäeval sai Iraanist ÜRO inimõiguste nõukogu eesistuja. Paljude jaoks kõlab see halva naljana, kuid tegelikult on see lihtsalt bürokraatlik masinavärk: Iraani kord on saabunud, olgu nii. Ametnikud selgitasid, et selline on piirkondlik rotatsioon «vastavalt ÜRO kehtestatud protseduuridele». Tegelikult pole põhjust üllatunud olla: kui Venemaa on julgeolekunõukogu alaline liige ja võib ka seda juhatada, olles julgeolekusüsteemi peamine hävitaja, siis miks ei võiks Iraan võtta juhtrolli inimõiguste kaitsmisel?