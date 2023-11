PAUL KERES ⟩ Puust ja punaseks: mida tähendab Parvel Pruunsilla arvuti taastevõtme kohtumäärus

Alates selle aasta suvest on Lõuna ringkonnaprokurörid ja KAPO tundnud huvi Parvel Pruunsillalt ära võetud sülearvuti sisu vastu. Võib eeldada, et see sülearvuti on panga- ja ärisaladuste kaitseks turvatud kõige sobivamal viisil, sest lahtimuukimine ei ole õnnestunud. Seetõttu hakkas KAPO alates juunikuust järjepidevalt nõudma Bigbankilt sülearvuti krüpteeringu lahtimurdmist võimaldavat virtuaalset võtit.

Virtuaalne võti on üks tähtede ja numbrite jada, mida on vaja arvuti sisu nägemiseks. Pank keeldus seda KAPO-le andmast, viidates pangasaladuse kaitsele. Aga see ei tähenda, et Bigbank oleks kuidagi sihilikult ja järjepidevalt uurimist takistanud. Samal perioodil esitas KAPO Bigbankile detailsemaid teabepäringuid, mida oli võimalik seostada Parvel Pruunsilla vastu esitatud kahtlustusega ja need on Bigbank alati täitnud.