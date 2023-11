JUHTKIRI ⟩ Eesti peab oma energeetikapoliitika süsteemselt läbi mõtlema

Postimees kirjutab, et saabuvale talvele läheb Eesti vastu vaid ühe gaasitoruga, sest Balticconnector Soome lahes sai kahjustada ja seda pole võimalik uuesti töökorda seada enne aprilli. Seega ühendab meid gaasiga vaid toru Lätist.

Ehkki Läti gaasimaardlad on täis, on üksnes ühe ühenduse olemasolu riskantne, sest allesjäänud gaasitoru rikke korral satuks Eesti mõne päevaga keerulisse olukorda, nii et pole välistatud ka eriolukorra väljakuulutamine. Ühendus Lätiga on vastu pidanud umbes 30 aastat, kuid praegu viibime täiesti teistsuguses julgeolekuolukorras kui 30 aastat tagasi.

Soome kriminaalpolitsei lähtub Balticconnectori juhtumi uurimisel eeldusest, et gaasitoru kahjustamine polnud õnnetus, vaid selle taga oli tahtlik tegu. Järelikult on kellegi huvi meie energeetilisi ühendusi kahjustada, arvestades eriti, et Balticconnectori kahjustamine riivab rohkem Eestit kui Soomet, kel on palju alternatiivseid ühendusi. Järelikult ei saa välistada sabotaaži võimalust ka Läti gaasitoru puhul.

Eleringi endine juht Taavi Veskimägi pakub ühe võimalusena välja, et lisaühendus saadakse Värska-Luhamaa gaasitoru rajamisega, nii et see ühendataks Riia-Pihkva gaasitoru külge. Kuid küsimus on, miks seda liigutust varem ei tehtud – on ju energeetikas riskide maandamine üks olulisimaid küsimusi. Praegu näeb kogu asi välja ikkagi kiire traageldusena, millega Elering ja ka riigikantselei üritavad tegemata tööd peita.