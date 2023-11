HANNES LUTS ⟩ Parema rongiühenduse nimel tuleks lüüa käed Leedu raudteevedajaga

Äsja sai avalikuks plaan käivitada tuleval aastal Tartu ja Riia vaheline rongiühendus. Initsiatiivi Lõuna-Eesti välisühenduste parandamiseks tuleb kindlasti tervitada. Rongiga on võimalik jõuda Tartust Riiga olenevalt peatuste arvust kuni tund kiiremini kui bussi või autoga. Praegu pakub ühendust kolmel korral päevas Lux Expressi buss, kuid teenus on ebastabiilne, sest kaks väljumist kolmest alustavad oma sõitu Peterburist ja hilinevad sageli.

Rongiühendus on kiirem, usaldusväärsem ning teeb Riiast jätkureiside planeerimise kindlamaks. Samuti tagatakse rongi abil piiranguteta ligipääs puuetega inimestele, lapsevankri või jalgrattaga reisijale ning muudetakse Tartu atraktiivseks turismisihtpunktiks ka üleeuroopalise Interraili rongipassi kasutajatele. Siiski kaasneb plaaniga ka mitmeid väljakutseid, millega arvestamine juba projekti varajases staadiumis on kriitiline, et tagada rongiühenduse edu.