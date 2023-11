MADIS KALLAS ⟩ Ühtne pilet ja kooskõlas sõidugraafikud on ühisveonduse tulevik

Inimesi ei kõneta enam mõte, et tasuta ühistranspordi pakkumisega on ühisveonduse suurim väljakutse lahendatud. Ma ei väida, et tasuta ühistransport oli viga või seda poleks pidanud proovima, kuid motivatsioon ühissõidukeid kasutada seisneb mujal. Tööealistele inimestele on kõige olulisem kriteerium aeg ehk kiiremad ja mugavamad ühendused.