Raul Eamets ⟩ Kui reaalne on reaalne intress?

Alustame mõistetest. Intress on raha hind, mida me maksame selle eest, et laenu saada. Nominaalne intress on näitaja, mis kajastab konkreetsel hetkel kehtivat hinda. Lihtne näide.

Eeldame, et täna on euribor neli protsenti, pank on sellele lisanud üheprotsendise marginaali, seega intress, mida te oma kodulaenult maksate, on viis protsenti. See on nominaalne intress, mis näitab laenu tegelikku kulu laenajale. Praegu ennustatakse, et selle aasta hinnatõus Eestis on umbes 9,5 protsenti. Reaalse intressi arvutamiseks lahutame sellest viiest protsendist 9,5 protsenti ning saame, et reaalne intress sel aastal on –4,5 protsenti.