RAINER SAKS ⟩ Iisraeli minister tuli lagedale ettepanekuga kasutada Gaza vastu tuumarelva

Ukriana kaitseväe ülemjuhataja Valeri Zalužnõi arvamuslood meedias on motiveerinud president Zelenskõid kiiresti reageerima ning tegelema aktiivselt kommunikatsiooniga. President lubas puhastada armee nõukogude mentaliteedi jäänustest ja bürokraatlikust mõtteviisist. Lisaks andis Zelenskõi teada, et armee loob praegu uut strateegiat, et kiiremini oma territoorium vabastada. Neid lubadusi võib pidada ka etteheiteks Ukraina kaitseväe ülemjuhatajale.