Juhtkiri ⟩ Vaba maailm peab suutma end kaitsta

Võis ju ka tegelikult ette aimata, et sõjategevuse pikenedes ja ohvrite arvu kasvades see juhtub. Sõda Ukrainas on esimeste nädalate-kuude hurraaoptimismist hoolimata veninud juba üle 20 kuu, ent lõppu ei paista.

Sõja pikale venides oli arvata, et lääne inimeste huvi tasapisi jahtub. Nüüd aga on läänemaailma tähelepanu haaranud uus konflikt Iisraeli ja Hamasi vahel.

Hamasi enneolematust terrorirünnakust Iisraelis on möödas neli nädalat. Ülitiheda asustusega piirkonnas toimuvas lahingutegevuses on vältimatud tsiviilohvrid, kuid nende arvu kohta on meil vaid Hamasi pakutud andmed, mis ilmselt on häbitult ülespaisutatud. Hamas ei põlga ära kasutada ka näitlejate ja rekvisiitidega lavastusi ning tehisintellekti, et paisata maailma võimalikult haletsusväärsete kannatustega pilte ja videoklippe.

Nii Ukraina kui ka Iisraeli puhul on selge, et tee punkti, mida saaks võiduks pidada, on pikk ja ohvriterohke. Kreml kinnitab, et jätkab Ukrainas sõda 2024. ja vajaduse korral ka 2025. aastal. Hamas on rajanud Gazassa keerulise tunnelivõrgustiku, kust teda on raske välja suitsetada, ja on ümbritsenud ennast tsiviilisikutest inimkilbiga – iseasi, et tihti pole võimalik vahet teha, kes on seal tsiviilisik, kes mitte.

Selge on see, et kui praegu peatuda, siis puhkevad mõlemad konfliktid millalgi mitte väga kauges tulevikus taas ja sellega kaasneb veel rohkem ohvreid kui neid täna tuua tuleb.