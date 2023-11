KALEV STOICESCU ⟩ Läänes käib täiemahuline infosõda. Pinged töötavad Venemaa ja Iraani kasuks

Iisraeli-Palestiina konflikt on praegu maailma tähelepanu keskmes. Eesti meedia põhjal võib jääda mõnevõrra teistsugune mulje, kuid vaadates näiteks BBC ja CNN telekanaleid ning Deutsche Welle (DW) online-uudiseid, on selge, et Gazas ja selle ümber toimuv on peaaegu täielikult varjutanud Venemaa agressiooni Ukrainas.