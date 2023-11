Mida siis Baerbock ütles? Kõigepealt teatas ta, et Saksamaa on valmis loobuma oma volinikukohast Euroopa Komisjonis. Selle idee taga on arusaam, et Euroopa struktuurid ei saa lõputult suureneda ja Baerbocki nägemuses saaks komisjoni voliniku koha ära jaotada mitme liikmesriigi vahel.