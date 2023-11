Professor Alfred Lepaotsast ⟩ Vangi tuleb panna, mis muud

Selge see, et süüdi on juu…, vabandust, julm Iisraeli riik ja selle peremehed Washingtonis. Aga süü juured on sügavamal, need peituvad olemasoleva võimudünaamika pidevas taastootmises valitsevate diskursuste poolt. Palun väga – annab mingi treener sõnakuulmatule poisile võmmu kuklasse ja arvab, et nii peabki. Aga Eesti on juba sallivuse ja kaasamise maitse suhu saanud, meil on valutegemine keelatud isegi poksis. Kuid vähe sellest. Haiget võib teha ka pilguga, sõnaga, isegi vaikimisega. Põhjustada hingelisi kannatusi, ahastust, maohaavandeid, paanikahooge. Kas treenerid mõtlevad sellele? Ei! Toksilisest maskuliinsusest pakatades korrutavad nad nagu papagoid: «Mehed ei nuta!» – mõistmata, et me oleme 21. sajandisse jõudnud. 21. sajandil nutavad mehed küll ja veel, nutavad lahinal, vääksuvad nagu tited, kannavad roosasid kleidikesi ja võitlevad solvajate vastu. Vaat nii teevad mehed, tõelised mehed 21. sajandil.