Meediasse jõudis väidetavalt USA luureallikatel infokild, et Wagner kavatseb tarnida Hezbollah’le õhutõrjevahendeid Vene arsenalist. Õhutõrjevahenditega on Venemaal väga kitsas ja on kaheldav, et nad leiaksid võimaluse neid tarnida teadmisega, et neid enam mitte kunagi ei näe. Kuigi Süürias paiknevad Vene väed saaksid väga kiiresti mõne enda käsutuses oleva õhutõrjesüsteemi Hezbollah’le tarnida, kahandaks see oluliselt nende võimekust oma positsioone kaitsta.