NÄDALA NÄGU ⟩ Urmas Reinsalu ootab seismilist muutust Eesti poliitikas

Baastõdesid aga meelde tuletades: Isamaa pääses riigikokku kõige viimasena. Isamaa fraktsioon on riigikogu erakondade seas kõige väiksem. (Tõnis Mölder ning Jaanus Karilaid pole veel Isamaa fraktsiooni liikmed.) Need on asjad, mida Reinsalul on võimalus muuta alles kolme aasta ja nelja kuu pärast.