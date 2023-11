AJALUGU ⟩ Suurte järeleandmiste hinnaga sõlmitud Eesti-Läti liiduleping jäigi ainult paberile

Eesti ja Läti sõjaline liiduleping oli ainult üks osa tervest kokkulepete paketist, mis 1. novembril 1923 Tallinnas endises rüütelkonna hoone vapisaalis pidulikult alla kirjutati. Oma kõnedes ei jätnud kummagi poole ametlikud esindajad, Eesti välisminister Friedrich Akel ning Läti välis- ja peaminister Zigfrīds Meierovics mingisugust kahtlust, et just see leping oligi kogu paketi sõlmimise põhjus ja mõte.