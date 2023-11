ANALÜÜS ⟩ Kremli uus juhtnöör sunnib sõtta eestlased Venemaal

Venemaa keskvõim on andnud regioonidele juhise keskenduda Urkaina vastasesse agressioonisõtta värbamisel sellel korral eraldi rahvusvähemuste ja kultuuriautonoomia esindajatele. REUTERS FOTO: Sergey Pivovarov

Kremli ja Venemaa kaitseministeeriumi kinnitusel jätkavad nad sõda Ukrainas ka 2024. ja vajadusel ka 2025. aastal. Selleks, et pidada intensiivset lahingutegevus ka kuue kuu pärast, on vaja värvata sõdureid täna. Viimane juhis näeb ette eraldi töö rahvusvähemuste suunal ning see puudutab ka eestlasi Venemaal, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.