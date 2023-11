Eestlased ja lätlased on kaks väikerahvast, kes elavad ühesuguses piirkonnas suurriikide vahel. Võiks arvata, et nad püüavad kõikides olukordades teineteisega koostööd teha. Teisalt on nende vahel tunda naaberrahvaste seas sageli esinevat rahvapärast vastumeelsust. Juba Läti Henriku kroonika annab tunnistust eestlaste ja lätlaste vaenulikest suhetest 13. sajandi alguses.