Aimar Altosaar ⟩ Hingedepäev paneb lahkunute peale mõtlema

Hinge peale mõtlevad needki, kes tavaliselt midagi inimese surematust hingest teada ei taha ning usuvad, et inimmõistus, intellekt lahendab kõik meie probleemid. Küünlaid panevad aknale ja viivad surnuaiale lähedaste kalmudele ateistidki, kes muidu kõik religiooniga seonduva ära tõukavad. Oma surnud lähedasi mälestame me loomulikult alati, kuid tunneme, et novembri algusest jõuludeni on side lahkunud lähedastega tihedam, ütleb ajakirjanik Aimar Altosaar.