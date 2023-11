Tragöödia on kehaline kogemus. Nii on väitnud Tiit Ojasoo, kelle lavastajakäe all on valminud erakordne lavastus – Mati Undi töötlus Sophoklese ja Euripidese antiiktragöödiatest. «Vend Antigone, ema Oidipus» on kehaline kogemus, sest võimas vaatemäng Eesti Draamateatris kestab pea viis tundi. Aga see kogemus on kogemist väärt.