Ukraina kaitseväe ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi jätkas oma kommunikatsiooni hinnates olukorda rindel ja tulevikuperspektiive. Kindral kinnitab taas, et praegu on olukord rindel selline, mis ei luba kummalgi poolel selget ülekaalu saavutada.

Kindral Zalužnõi tunnistab, et ta tegi aasta alguses olukorda hinnates vea, kuna eeldas, et Venemaa ei suuda nii suurt hulka kaotatud sõdureid, nagu sõja esimesel aastal juhtus, pikema aja vältel taluda. Ta tunnistab et lootis seepärast liiga palju kurnamislahingute mõjule Vene armeele ja juhtkonnale.