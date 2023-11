TÕNIS PALTS ⟩ Kuus Isamaa tõusu põhjust

Isamaa toetus on tõusnud valimisaegselt kaheksalt protsendilt 20 protsendile ja samal ajal on Reformierakonna reiting langenud 29 toetusprotsendilt 20 protsendile. Miks on see nii ja mida on Isamaa õigesti teinud, kirjutab samasse erakonda kuuluv ettevõtja Tõnis Palts.