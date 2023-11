Metsküla kogukonna liikmed on ausad maksumaksjad ning kohaliku elu aktiivsed edendajad. Tunneme, et meie tegusat kogukonda koheldakse ebavõrdselt. Kahtlemata on haridus riigi tulevikku silmas pidades üks võtmeküsimusi (nagu maaelu säilimine üldse) ja kooli pidamine ei tohi ainuüksi sellepärast olla vaid õhinapõhine üksikutest inimestest sõltuv projekt.