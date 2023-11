MART RAUDSAAR ⟩ Väiksed nipid, väiksed trikid

Üsna sageli põhjendavad Eestis poliitikud oma kehva olukorda tagantjärele vaates sellega, et kommunikatsioon on olnud kehv. Viimati ütles seda vist meie valitsusjuht. Mida see tähendab? Minu meelest mitte rohkem ega vähem kui Vana-Kreekast tuntud sofistlikku uskumust, et inimesi on võimalik nõusse rääkida kõiges, kui vaid rääkija on piisavalt osav ja valdab vajalikke nippe.