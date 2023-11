ENNE JA NÜÜD ⟩ Kuremäe tamme närvutasid palverändurid

Praegu on muistsest hiiesalust järel ohvriallikas ja püha tamme kuivanud tüvi. Vasknarva Prohvet Eelija skeeta kroonika järgi leidsid talupojad 16. sajandil just selle tamme alt jumalaema ikooni, mida usureliikviana hoitakse Kuremäe kloostris tänaseni. Pühtitsa Jumalaema Uinumise naisklooster rajati aastal 1891. Kloostrit külastavad õigeusklikud palverändurid hakkasid käima ka allikal ja tamme juures. Allikavett veetakse siit praegugi koju suurte plaskudega, sest see pidavat aitama kõikvõimalike tervisehädade vastu.