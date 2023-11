Aastat kolmkümmend tagasi kurdeti, et taasiseseisvunud Eesti on vaene ja siin lokkab kuritegevus. Oli aga ka unistusi, kuidas Eesti saaks edukaks ja rikkaks. Mõned utopistlikud unistajad väitsid, et saame rikkaks siis, kui meie maapõuest leitakse naftat ja gaasi.