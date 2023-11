Iverson Ng ⟩ Ärge andke sõjale teist võimalust

Öeldakse, et ühe jaoks terrorist on teise jaoks vabadusvõitleja. Viimasel kümnendil Euroopas kasvava džihadismi tõttu – eelkõige 2015. aasta Charlie Hebdo tulistamine ja 2016. aasta Brüsseli pommirünnakud – on Euroopas selline avaldus poliitiliselt tundlik. Käimasolevas konfliktis ei ole aga tegu džihadistidega. Iisraeli-Palestiina konfliktide ebamugav ajalugu näitab, et konflikti pooled jäävad dihhotoomiast väljaspoole – Iisraeli paremäärmuslik valitsus pole kaugeltki protagonist ja Hamasi sõjaline rühmitus on antagonist, keda toetab üle poole Gaza elanikest.