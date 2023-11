RUUBEN KAALEP ⟩ Orbán võiks Putinilt vastuteeneks küsida soome-ugri kultuuritegelaste vabastamist

Välispoliitikas lähtub iga riik eelkõige oma huvidest või sellest, kuidas võimulolijad parajasti neid tõlgendavad. Ungari peaminister Viktor Orbán teatas mõni aeg tagasi, et soovib hoida avatuna kõik suhtluskanalid Venemaaga ja on selle üle uhke. Ajada ülejäänud Euroopast teistsugust välispoliitikat on Ungari suveräänne õigus ning meie võimuses pole ungarlastele sõprust Ukrainaga peale suruda – peame lihtsalt arvestama, et ukrainlaste vabadusvõitlust toetame ilma Ungari osavõtuta. Siiski tahan anda Ungarile pragmaatilise soovituse kasutada erisuhet Moskvaga millekski heaks, näiteks soomeugrilaste solidaarsuse tugevdamiseks.

Hiljaaegu saabusid teated, et Venemaal Mordva vabariigis on ekstremismisüüdistustega vahistatud kuni 15 ersa kultuurilise liikumise eestvedajat. Kuigi osa neist vabastati pärast ülekuulamist, on endiselt teadmata, mis on saanud eakatest rahvusliidritest Grigori Mussaljovist ja Jevgeni Tšetvergovist. Neist esimene on 83-aastane kauaaegne ersade vanem ja Maarjamaa Risti kavaler, teine aga 89-aastane teadlane ja kirjanik. Nüüd ähvardab kultuuritegelasi vastavalt Venemaa kriminaalkoodeksile kümneaastane vangistus, kuna neid süüdistatakse katses luua iseseisvat ersade riiki.