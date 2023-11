REIN TOOMLA ⟩ Reinsalust on saanud opositsiooniliider, aga valitsusse see Isamaad ei vii

Reegel on, et opositsioonierakondade toetus valimiste vahelisel ajal ongi kõrgem, teinekord isegi uskumatult kõrged. Kui vaatame pikema aja taha tagasi ja jätame välja Ukraina sõjaga kaasnenud toetuse, siis ka Reformierakonna parimad reitingud on sellest ajast, mil nemad valitsuses ei olnud – see on aastatel 2016–2021. Ka sotsiaaldemokraatide reiting on kunagi jõudud 30 protsendini – jällegi, sotsid olid siis opositsioonis. Põhjus lihtne, opositsioonierakonnad ei pea võtma otsuste eest vastutust ja valitsuse kritiseerimine leiab alati avalikkuse heakskiitu.