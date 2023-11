RAINER SAKS ⟩ Ukrainas on alanud sõja uus etapp. Võidab see, kel on tehnoloogiline ülekaal

Iisrael jätkab maavägede operatsiooni Gazas ning on praeguseks hetkeks ilmselt poolitanud sektori. Gaza linna keskus, kui Hamasi peamine tugiala, on ülejäänud Gaza aladest isoleeritud. Iisraeli väed võitlevad nüüd valdavalt linnakeskkonnas ning Hamasi võitlejate vastupanu on tugevnenud. Iisraeli armee kaotuste arv on seepärast kasvama hakanud.