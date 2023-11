Martin Ehala ⟩ Vikerkaarelipp sai uued triibud

See on paljud ära ehmatanud. Parempopulistlike vaadetega Saksa tabloid Bild tuli välja lausa oma manifestiga. See algab sõnadega «Meie maailm on kaoses ja me oleme otse selle keskel! ... Viimased päevad on esile toonud selle, mis meie ühiskonnas on juba pikemat aega käärinud ja keenud: me riigis on palju inimesi, kes on meie elukorralduse vastu. ... Nad kasutavad ära meie sallivust, sest nad tahavad teistsugust ühiskonda. Me ei tohi seda lubada! See ei saa enam jätkuda!»