MAREK STRANDBERG ⟩ Kliimaämbrid kolisevad juba veerand sajandit

Tegemist on rahvusvahelise kokkuleppega, kus ühtekokku oli toona 192. riigi allkirjad. Sellega oli maailma arengusuuna muutudes kokku lepitud. Protokoll jõustus alles 2005 aastal. Kõik need kaheksa aastat nägid fossiilkütuste maailma vägevad vaeva sellega, et selgitada, et kliimamuutused polevat ikka piisavalt tõestatud: Maa kliima olevatki kogu aeg muutuses ning sinna ei saavatki midagi parata.